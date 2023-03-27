官方壓價無效？雞蛋零售價每斤喊破百元

缺蛋問題無解，雞蛋產地價及批發價每台斤來到45.5元及55元歷史高點，雖然台北市蛋商公會昨日表示本周蛋價凍漲，但不具名蛋農指出，因蛋商加價搶蛋，愈來愈多地方的雞蛋零售價每台斤已破百元，導致報盤價和實際買賣價嚴重脫鉤。屏東養雞大戶表示，蛋荒已是史無前例，估計今年底前蛋荒也解決不了。

農委會主委陳吉仲說「5月上旬雞蛋恢復產能」，但養雞大戶說，無法如此樂觀。根據農委會所公布雞蛋產銷資訊，上周產蛋雞隻已回升至3,158萬隻，產蛋箱數回升至11萬2,000箱，約2,200萬顆，但距離市場需求12萬箱、約2,400萬顆，每天缺口約200萬顆。蛋農說，國內產量嚴重不足，官方數據並未呈現事實。

蛋農指出，過去幾十年雞蛋市場從沒這麼亂過，最近官方給的壓力也從未停止。另位蛋農透露，官方和蛋農、蛋商關係變得緊繃，如果不滿官方壓價，就會被關切。

屏東大型蛋商表示，禽流感持續蔓延，南部養雞場因撲殺而「滅場」時有所聞，這是當前雞蛋產量不足原因；往前探究，面對國際禽流感，「政府應變速度太慢」，規定太多、進口繁瑣，是造成進口種雞數量不足的關鍵因素；由於雛雞要24周才能產蛋，不像肉雞飼養33天就能上市，蛋荒的解決可能要明年才看得到曙光。

大型養雞業者透露，去年向美國進口蛋種雞（雛雞）來台，飛機經過歐洲加油，因為該國是禽流感疫區，即使雛雞沒下飛機，送抵台灣後還是依規定全數撲殺，搞到現在種雞來源不足，只能讓老母雞強制換羽，俗稱的「第二春」，但產量會跟著年齡下滑。

近來超市、大型賣場平價洗選蛋的架上總是空空如也，屏東大型蛋商直指「售價是關鍵」，超市、大賣場盒裝洗選蛋售價65元，是賣場以「年度合約」來壓制價格、不准漲價，不過，零售散裝蛋都賣到100元了，蛋商當然優先供應零售商，有多餘的才轉往超市與賣場。

政府開放國外雞蛋進口，彌補國內2、3成缺口，茂生農經董事長吳清德憂心，大量雞蛋進口恐造成價格競爭，國內業者若無利可圖，將壓低生產意願，希望未來本地供給量仍要維持85％以上，進口約1成多，讓市場達到平衡。

大成集團副總裁韓家寅建議，進口雞蛋可以優先供應學校營養午餐、軍隊或弱勢族群，如此一來，台灣每天對雞蛋需求缺口就能下降，零售市場供應慢慢正常，讓台灣雞隻養殖產業能健全的發展。

（中國時報 李柏澔、洪凱音）

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