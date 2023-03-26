花旗「揪團登錄享5％回饋」活動 重現

花旗台灣信用卡人氣最旺的「揪團登錄享5％回饋」，4月1日起將重現市場。小花卡友揪好友一起登錄活動，好友愈多、回饋率愈高，將成為今年8月轉移給星展銀行之前的一大盛事。據了解，花旗信用卡新東家星展銀行將不能使用花旗品牌，花旗信用卡品牌也將在台灣市場消失，這次活動成為小花們的懷舊之旅，感受復刻經典、風華再現的美好。

花旗銀行已公開登錄，立即成為小花卡友們的熱門話題，一邊回味獨樂樂不如眾樂樂，也要搶在單人登錄限額6萬名、揪團登錄限額2萬名的滿額之前。花旗（台灣）銀行表示，一經登錄成功，卡友名下所有花旗信用卡皆可享有活動登錄資格，重複登錄者，一律依系統接收到的最新紀錄為主。

花旗信用卡客群在台灣市場向來有忠誠度最高的紀錄，花旗信用卡使用率常態性在75％上下。即使2021年4月花旗總部宣布出售台灣消金業務，花旗卡在台灣的流通卡數自2021年5月的285.8萬張，略減到2023年2月的277.5萬張，六個月內持續使用的有效卡數仍高達207.8萬張，花旗信用卡使用率仍高達74％。

花旗（台灣）銀行指出，這次活動自4月1日適逢連假開始，統計卡友的消費金額，可以一直累計到5月15日，消費不限卡別、不限通路、內外分期或單筆消費，全部都可累積，個人累積合格消費滿1萬元，2人以上即成團，超過100人的群組回饋率翻倍到5％，並有人氣團主爭霸戰加碼回饋。

花旗（台灣）銀行鼓勵卡友揪團，透過團主大力邀請親朋好友參加這次的復刻經典盛會，當然也不會錯過提供花旗最經典的電影票、王品集團用餐折扣等，作為人氣團主爭霸戰的加碼回饋。