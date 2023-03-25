你中獎了嗎？ 1~2月發票中獎號碼看這裡

今年1、2月統一發票中獎號碼今（25）日開出，千萬特別獎號為06634385，特獎為66882140，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬和200萬元。本期發票領獎時間為4月6日至7月5日。

頭獎號碼3組分別為25722152、93412693、16957025，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。

財政部表示，去（民國111年）年11、12月期統一發票1000萬特別獎中獎號碼「28089459」，共有15張中獎發票，目前還有4位千萬富翁未現身，200萬特獎也還有5位幸運兒未領獎。

4位未領千萬獎的民眾，消費地點分別為士林區大葉高島屋的KEY COFFEE花130元買飲品；桃園龜山四季田鮮果批發買100元水果；雲林縣斗六市繳台電電費274元；台南市東區光南大批發消費229元。

200萬元特獎中獎號碼「30660303」，目前也有5張尚未兌領，桃園市就有2張，一張平鎮區停車場停車花20元；八德區介壽路二段中油加油500元；新北市也有2張，分別在板橋區美廉社消費101元及中和區莊敬路萊爾富買菸花95元；台中清水區中山路的華得來買飲料50元。

財政部提醒，領獎期限至5月5日，民眾快找出發票來對獎，別跟財神擦身而過。

（ 中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

連續五年大增 去年電子發票消費金額逾8兆

急尋幸運兒 4張千萬發票沒人領 中獎地點曝

捐物資也要開發票 以免好心被雷親