連續五年大增 去年電子發票消費金額逾8兆

政府積極落實永續和節能減碳，電子發票成為積極推動目標。

財政部23日指出，依消費通路電子發票資料統計，2022年全國共開立81.1億張電子發票，電子發票消費金額8.1兆元，前者近五年成長20.3％，後者成長1.3倍。

財政部表示，2017年電子發票為67.4億張，2018年突破70億張，除2021年張數較前一年小幅減少3億張至75.3億張，其餘年度都持續成長，2022年也回復成長力道，較2021年大幅多出5.8億張，更首度突破80億張。

至於電子發票消費金額自2017年以來，連五年成長，自3.5兆元、4.7兆元、5.5兆元、6.1兆元、7.4兆元到8.1兆元，每年都突破一個兆元關卡。

如果觀察各縣市電子發票開立張數，財政部指出，2022年以台北市19.6億張（占24.1％）居首，新北市及台中市分以13.3億張（16.4％）及9.5億張（占11.7％）分居第二、三名；至於六都合計共63.6億張，占比近8成。

從行業別來看，2022年電子發票開立張數及消費金額前十大涵蓋業別大致相同，均包含民生直接相關的零售、餐飲及批發業。其中張數和金額最多的都是零售業，張數逾50億張（占比62.7％）、金額2.83兆元（占比49.6％）。

至於開立張數最多的是餐飲業，共開出11億張，但消費金額3,375億元僅排第六大；批發業則是消費金額達2兆8,383億元，與零售業同列唯二消費金額破兆元的行業，但消費金額占銷售額比率9.3％，低於全體平均的14.6％。

財政部指出，發票金額占銷售額比重最高的是電信業92.6％，其次是用水供應業87.8％，電力及燃氣供應業55.4％排行第七，主因是2016年起政府積極推動各大電信業者及公用事業導入無實體電子發票。