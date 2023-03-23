普發現金這樣消費 零成本還倒賺6千曝

普發現金6千登記入帳服務上線，預估最快可在清明連假後的4/6入帳，若同時申請冷氣與冰箱等2項節能家電補助，等於零成本之餘，還可倒賺6000元，但經濟部提醒，「住宅家電汰舊換新節能補助」冷氣、冰箱每台補助3000元的政策，已在2月上路。

購買日期追溯到1月1日，64萬台補助額滿為止，迄今已有18萬台申請，餘額剩約46萬台，僅1個多月，額度已用掉快3成。

經濟部今年續推「住宅家電汰舊換新節能補助」，冷氣與冰箱每台補助3000元，受理發票日期為1月1日起至12月31日止，申請期間雖至明年1月15日結束，但經費若提早用光，補助活動就會提前結束。

能源局補充，若搭配財政部的節能家電2000元退稅措施，合計每台可以領回5000元，今年截至目前為止，已經有18.1萬台申請，距離額滿不到46萬台。

由於夏日將至且電價看漲，若把家中10年以上老舊冷氣機或冰箱汰換為1級能效產品，節電率各達52%及67%，秒省一半以上的用電量，建議有汰換需求的民眾，可以盡快申請。

商業方面，經濟部開辦「商業服務業節能設備補助」，包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩類，企業可依需求擇一申請。

能源局說明，「節能設備汰換」包括空調汰換為1級能效產品，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；照明汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。

此外，契約用電容量100瓩以上之服務業者，也可選擇申請「系統節能專案」，提出節能率10％以上的補助節能改善計畫，可補助該計畫的1/3金額，每案上限500萬元。

（旺得富理財網 李宗莉）