永豐魔獸卡掀大戶開戶潮

永豐銀行、永豐雲豹球員「魔獸」霍華德（Dwight Howard）強強聯手，開啟台灣體壇新頁。永豐銀行總經理莊銘福22日於魔獸與粉絲見面會上表示，霍華德為台灣職業籃壇開創空前盛況，創下多項紀錄，永豐魔獸聯名卡更掀起風潮，永豐魔獸DAWHO現金回饋Debit卡也帶動大戶開戶潮。

莊銘福表示，永豐銀行邀請「桃園永豐雲豹」籃球隊球員霍華德擔綱魔獸套卡「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」卡面主題，成為台灣職業籃球聯盟首位躍上信用卡面的人物。霍華德為台灣職業籃壇開創空前盛況，包括桃園永豐雲豹本季首周主場賽事湧進逾3萬名球迷、網路直播同時在線突破50萬人，客場賽事門票亦瞬間銷售一空，同時，他的一舉一動備受國際媒體或體壇知名人士關注，也提升台灣的知名度，顯示已為台灣帶入全面且正向的影響力。永豐銀行亦期許與霍華德深入合作，為台灣挹注更多重的活力。

霍華德指出，自己已拿到卡，每次刷卡時特別感動。他分享自己20年來遇挫折時如何保持動能的祕訣，就是每天告訴自己「我可以做得到，只要我用心做」。許多人都以為比賽是跟別人比，但他說「我要贏的是最好的自己」。

永豐銀行也特別製作以霍華德為主角並親自參與演出的〈Be The One〉形象影片，鼓勵年輕世代勇敢挑戰未知，22日則邀請幸運卡友與霍華德共同欣賞大銀幕首映。

永豐銀行表示，霍華德長達18年的NBA職業生涯創下多項傲人紀錄，包括「年度最佳防守球員」3連霸、NBA總決賽單場最多阻攻紀錄等。