好市多這神器只要半價！內行人卻這樣說

近年來露營甚為流行，不少人會花錢購買好用的商品，好市多臉書社團管理員近日就分享一款「露營神器」，為日製雙口卡式爐，外型設計十分美觀，讓不少網友直呼想入手，不過有內行人跳出來中肯評論，讓眾人高漲的購物慾瞬間被滅火。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員近日分享新商品情報，介紹日本製岩谷雙口卡式爐，可以同時烹煮兩道料理，外觀上還有擋風蓋設計，堪稱「露營料理神器」，而且價格只要市價的一半，讓許多人忍不住讚嘆，「也太讓人想買了吧！」、「這個露營感覺很好煮喔」、「看起來就很厲害」、「神物來了」、「我需要這個酷東西」、「這個屬於露營夢幻配備了吧」。

不過也有內行人分享雙口爐的缺點，「用過雙口爐後，覺得還是兩個單獨爐比較好」、「剛好只煮一鍋時，好大一台單口爐，難收」、「兩個單口比較便宜，更有彈性。鍋子太大的時候不會擠。兩個廚師出菜更快，這爐快8kg也不是很輕。如果一邊壞了你要帶一個8kg的單口爐！」

中肯評論瞬間讓風向大反轉，不少網友也紛紛留言致謝，「謝謝你實在的導讀」、「其實就是好看…」、「理性分析，一秒滅火」、「感謝理性分析滅了我不理性的火」、「好人一世平安，感謝滅火」。

（中時新聞網 吳長諭）

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