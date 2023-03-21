每年特價1次 好市多「這神物」被搬光

好市多販售的紅龍雞塊口味和麥當勞的麥克雞塊相似，受到民眾喜愛，一名網友表示，紅龍雞塊近日在好市多推出一年一次特價活動，每包優惠70元，一包3公斤只要369元，貼文引發討論，不少會員說看到有人一次扛2箱結帳，更有人說自己都一次買10箱，不少分店被搶得一包不剩。

原PO今（21）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多一年只特價一次的紅龍雞檔期又開始了，一大包3公斤原價是439元，配合活動每包優惠70元，一包只要369元，在好市多官網也能線上買，他說「直接氣炸一大盤，秒變雞塊富翁。」

資訊曝光，不少會員表示，跑一趟賣場才發現已缺貨，「昨天晚上去高雄店，已經缺貨」、「真的是一年只特價一次，只恨冰箱太小」、「冰箱太小只能買一包」、「上星期六才買一袋」、「昨天去台中南屯已經沒貨，有請店員開折扣單，等補貨再去買」、「昨晚要去買竟然缺貨」。

也有網友分享在賣場看到其他人搶購的狀況，「狂買，昨天就有人一扛就2箱」、「昨晚在台南店看到有人搬整箱」、「我都10箱起跳」、「昨天去看到有人一次20包，還有很多人買3至5包的，用氣炸鍋應該不錯吃」。

（中時新聞網 楊雅婷）

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