中油3/20汽油調降0.3元、柴油調漲0.5元

加油且慢！中油20日起 汽油調降0.3元、柴油調漲0.5元

台灣中油公布，為平穩雙機制及調降貨物稅， 汽、柴油各吸收0.2元及0.3元下，20日凌晨零時起，汽油調降0.3元、柴油調漲0.5元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.6元。

中油表示，受OPEC預估 Q2油市供給小幅過剩因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌5.86美元，新臺幣兌美元匯率升值0.114元，國內油價依公式計算跌幅為5.94％。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽油原應每公升調降0.1元、柴油應調價格仍高於本週參考零售價格每公升應調漲0.8元。另本週部分亞幣升幅較新臺幣高，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，柴油吸收0.1元。

計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收0.2元及0.3元，國內汽油實際價格每公升調降0.3元、柴油調漲0.5元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.2元及0.3元均由台灣中油吸收，累計112年至2月底止，台灣中油共吸收約14.67億元。