驚呆！飛美國比日本便宜 超扯價格曝光

新冠疫情爆發後機票價格不斐，部落客「布萊N 機票達人」今天偶然發現，台北松山飛美國洛杉磯的來回機票竟然只要2萬2,522元，便宜到讓他快要發瘋，也引起網友討論，不少人暴動喊扯；另有網友則驚呼，台灣飛日本的機票，有些價格甚至比台灣飛洛杉磯貴，真的扯爆了。

部落客「布萊N 機票達人」今在臉書上分享，睡醒意外發現從松山機場飛往美國洛杉磯的來回機票，含稅只要2萬2,522元，還有46公斤的託運行李，超扯價格讓他快要瘋了，一度以為自己在作夢，因為這是疫情爆發之前才有的價格。

布萊N機票達人表示，他嘗試在全日空（ANA）官網查詢，完全查不到這個票價，但是用其他購票平台，都能夠查到這個票價。不過，這個價格的出發日期僅限4月30日到5月31日，而且因為不是促銷活動，所以機票價格隨時可能改變。

貼文吸引了上千人狂讚，直呼「這個價格，讓我尖叫一下」、「小孩放暑假，六月初原本也打算這樣飛，就差幾天而已，價格就差好多」、「太誇張了，真的很便宜」、「回程還可以從東京買買買，再回台灣」、「這個價格要衝了啦！」另有點網友驚呆直呼，實際搜索發現，從台灣飛日本的機票價格，有些甚至會比台灣飛洛杉磯的票價還要貴，這真的很誇張。

（中時新聞網 何立雯）