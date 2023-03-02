消費力回溫 海外刷卡金額增7成

國境解封，全民瘋出國，發卡銀行被封印許久的海外簽帳也大開紅盤。兆豐銀行統計，2023年春節旅遊業績較2022年同期成長高達130％，日韓地區實體刷卡消費成長高達700％，其中出國旅遊單筆刷卡金額也大幅成長70％，金額突破萬元。

兆豐銀分析，上述數據顯示卡友把握假期，即使出國機票團費漲價，刷卡不手軟。面對卡友卯起來報復性出國消費，各大發卡銀行紛紛推出優惠措施搶攻市場大餅，預計228和清明假期，整體信用卡簽帳業績勢必將再創新高。

聯卡中心統計，2022年10月～12月，民眾在日本商店以信用卡總簽帳筆數與金額，12月的簽帳筆數為85.3萬筆、簽帳金額為41.2億元，對比2019年12月疫情爆發前的簽帳筆數為85.4萬筆、簽帳金額為32億元，可看到民眾旅遊日本雖只有疫情前一半人次，但使用信用卡的簽帳筆數，已恢復疫情前水準。簽帳金額超越疫情前、成長28.7％，若加上日圓大幅貶值的誘因來看，許多遊日民眾在日本消費能力似乎瞬間提高許多。

這也讓2022年12月平均單筆交易金額4,826.5元，較2019年成長28.8％；平均單卡交易筆數4筆，較2019年成長7.3％；平均單卡交易金額19,076.3元，較2019年成長38.2％。

進一步探究兩性、年齡與年收入等不同卡人特徵，在此波赴日遊玩信用卡的消費樣態上，可觀察出此波消費以女性51.3％居多，且在39歲以下的族群消費占比超過65％以上，顯示此波赴日熱潮仍似年輕族群為主；年收入75萬以下占比超過7成，收入高低不影響民眾出國意願。

消費商店行業別部分，民眾出國去日本消費以百貨公司總消費金額占比24％最高，第二到第五名依序為服飾業占15.5％、綜合零售業12.4％、住宿業12.2％及文教育樂用品業6.6％，顯示逛街買東西及飯店住宿是民眾去日本消費金額較多的場所，相對地民眾在餐飲業花費不多，僅占6％。

看準國人旅遊商機，各銀行也紛紛推出旅遊活動。依旅遊業者最新調查指出，疫後海外旅遊趨勢已從「跟團」慢慢轉向「自由行」，且日韓已然成為民眾出國首選。看好此一商機，兆豐銀從2022年11月與知名體驗旅遊平台Klook合作後，消費金額大幅成長170％，客單也成長近3成，2023年擴大合作範圍。