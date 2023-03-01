曾跟Nike搶龍頭寶座 愛迪達退潮流關鍵曝

曾跟NIKE搶龍頭寶座！為何大家都不穿愛迪達了 內行揭原因

球鞋市場大，各廠牌競爭也相當激烈。就有網友詢問，記得以前路上人們腳上穿的不是NIKE，就是Adidas，這幾年NIKE依舊盛行，但反觀Adidas卻消失了，忍不住PO文詢問，引起討論，內行人也揭露原因，直言「說故事」能力差太多。

原PO在PTT鞋版發文「愛迪達是怎麼一手好牌打到輸的」，他表示，以前潮潮們人腳一雙水果刀NMD，妹子都穿貝殼鞋或Stan Smith，跟NIKE數量不相上下，但這幾年NIKE依舊活躍，反觀愛迪達幾乎消失，還被VANS、New Balance甚至亞瑟士超車，原本的YEEZY系列也因為跟「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)解約後徹底垮了，為何把一手好牌打成這樣？

文章PO出後引發熱烈討論：「愛迪達衣服很常看到，但鞋子真的少好多」、「近期除了世界盃球衣外 還真的沒買他們家的鞋了」、「俄羅斯人很瘋愛迪達啊，但現在好像沒辦法賣去那邊，自然虧了」、「就是自作孽，除了YZY系列，其他聯名款全都慘不忍睹」、「很早就不行了，設計太保守，後面都靠肯爺在撐」，但也有人指出愛迪達光靠足球這一塊就爽賺。

此外有許多資深鞋迷點出原因，表示跟NIKE相比，愛迪達「說故事」的能力太差，NIKE行銷能力太強，成功塑造喬丹品牌後，許多鞋款都有準備故事吸引粉絲；New Balance則是主打復古、老爹鞋闖出一片天，愛迪達材質雖然不錯，但鞋子不好看，也不會洗形象，就變成特定族群標配，被逐出潮流圈。

曾參選美國總統的YEEZY創辦人肯伊威斯特因去年反猶太言論，引發軒然大波，許多廠商都迅速切割解約，愛迪達也忍痛下重手，以挽救品牌形象，但與肯爺解約後，本就靠YEEZY搶占潮流市場的愛迪達受到重大打擊，股價下跌，營收也大失血，總計損失上百億台幣，為此近日也傳出愛迪達與肯爺重新開啟談判，雙方極有可能再續前緣。

（中時新聞網 林毅）