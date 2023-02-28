好市多這經典產品疑大縮水 員工揭真相

好市多經典蛋糕「起司蛋糕」近日被許多網友發現，蛋糕厚度疑似大縮水，從10公分變成只剩3公分，引起網友批評偷工減料，對此有好市多資深員工表示，起司蛋糕的內容物、重量10年來一模一樣，是因為員工不會打發乳酪，看起來變矮，消費者可能是因最近萬物皆漲，被潛意識搞昏頭了。

一名網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文，日前買的好市多招牌10吋起司蛋糕，雖然依舊美味，但是蛋糕厚度只有3公分，跟過去相比比變薄許多，引起網友共鳴，「真的變很薄」、「對！縮水了，以前8-10公分，常常吃，這次有傻眼」、「好市多所有圓蛋糕全部縮水，10吋變8吋，也變矮很多」、「東西跟著縮水？怎麼年費沒縮水呢」。

但也有人認為跟以前以樣沒變「一樣啦，以前盒子也是長一樣，難道以前蛋糕長得比盒子高嗎？」、「人長大了東西看起來就變小了」。

到底好市多起司蛋糕有沒有縮水，據《東森新聞》報導，一名資深好巿多員工透露，蛋糕厚度、盒子都沒變，配方也10年沒換，每個蛋糕高矮有差，可能是因為有些員工不會打發乳酪，強調10年起司蛋糕都維持一顆1730公克399元，可能是最近萬物皆漲，「民眾被潛意識搞昏頭了。」

（中時新聞網 莊楚雯）

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