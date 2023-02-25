Joeman聯名飯糰滯銷？網曝這最實在

Joeman聯名飯糰打折賣不出？網曝降價最實在

百萬網紅Joeman(九妹)日前與7-11合作推出聯名食品「JOE式愛美食」系列7款商品，一時在網路上引發討論，然而，有網友發現商品銷量似乎不如預期，架上可見多項滯銷商品，更有人曬出被貼上「i珍食65折」的貼紙後，仍無人問津的狀況，對此有網友在PTT版上將封面搞笑換成另一位網紅的照片，豈料此舉意外深受網友歡迎。

Joeman與超商推出聯名商品後，屢屢在網路上引發話題，然而，該商品的銷售情況似乎不如預期，更被人曬出多個貼上「i珍食65折」貼紙的御飯糰擺在架上的畫面，網友們指出是因為價格太高及包裝問題讓人喪失購買慾望。

而對於包裝問題的探討，有網友在PTT版上以「joeman的圖片改成這樣有食慾嗎」為題發文，指出：「若將超商聯名joeman的臉，改成統神(張嘉航)的臉，食慾會回來嗎。」並曬出一張照片，只見其食物上方原印有Joeman身穿黃色西裝的照片，經過後製換成了身穿白色襯衫、黑色背心的統神照片。

貼文一出後，意外引發網友熱烈留言。回應：「有夠帥，我可以買十份」、「這樣看起來才好吃」、「好像比較討喜耶，怎辦」、「老實說看起來真的比較有食慾。」不過也有網友指出這些聯名商品都只是錦上添花，「誰都一樣降價或增量最實在」、「價錢便宜點更好。」此外，也有部分網友指出超商貨架上都找不到Joeman的聯名商品，懷疑「滯銷」說法是否真實。

（中時新聞網 張群東）