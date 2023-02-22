為何年輕人搶搭星宇?網曝3關鍵:真的很潮

近日不少民眾出國旅遊，要搭哪家航空公司引起討論。一名網友分享，最近發現很多年輕人出國都愛搭星宇航空，而且還會PO文到社群網站上面打卡，弄得好像是搭星宇就很潮一樣，讓他很好奇背後的原因，引起網友熱烈討論。

一名網友近日在PTT上詢問，最近社群上瀰漫著一股搭星宇航空很潮的風氣，很多人搭星宇航空都會打卡，但同樣是出國旅行，似乎選擇搭其他航空的人就沒有那麼潮，讓他很好奇這股「星宇很潮」的風氣到底是怎麼來的？

原PO表示，星宇航空是不差，但充其量就交通工具而已，而且機艙內部也不是說特別奢華，雖然聽說飛機餐很好吃，但也不到屌打其他家航空的地步，而老闆張國煒會開飛機很酷，但外型也不是偶像明星的等級，因此他左思右想就是搞不懂，為何一堆年輕人覺得搭星宇航空很潮？

貼文引起網友討論，不少年輕人留言說，董事長會開飛機就很屌，然後飛機設備很新、很有質感，機上影音與餐點都很不錯，當然會受歡迎。「董事長會開飛機，還會修飛機，能不屌嗎」、「K董開飛機不潮嗎」、「新飛機就是爽啊」、「行銷很強，名字夠文青，養出不少信徒」、「新的比較有質感」、「機上影音很讚」、「飛機餐真的好吃」、「董仔開飛機真的潮」。

（中時新聞網 何立雯）

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