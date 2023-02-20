不只房貸還有車貸！車貸族月還金額破2萬

車貸平均月付額 首度突破2萬元

買房好辛苦，買車也不容易！通膨加上車價因供應鏈斷鏈喊漲，車貸金額狂飆，根據國內汽車分期龍頭和潤企業統計，新車平均貸款金額這兩年三級跳，2020年還不到百萬，2021年首度站上百萬，去年更一口氣飆上111萬，光這2年就增加17％，幅度歷年之冠，車貸族每月還款金額更史無前例站上2萬元。

疫情爆發之後，因晶片荒、供應鏈斷鏈，進而助長通膨，帶動原物料一波漲勢，這2年車價更是驚驚漲，申貸金額因此大幅走揚，從2020年的94.8萬元、2021年直接站上百萬，達到100.4萬元，2022年來到111.1萬元。

換算成平均每月還款額，與車價、貸款承作金額，同樣呈現凌厲漲勢，從2020年為1.8萬元、2021年為1.9萬元，2022年直接飆上2.1萬元，是首度站上2萬元，光疫情這2年，每月車貸就得多繳3000元，還不包括養車支出。

和潤企業發言人廖文忠分析，通膨、缺車都助長新車漲勢，然聯準會升息，帶動中央銀行跟進升息，都是還款金額增加因素，雖新車市場活絡，整體汽車分期付款業務維持不錯的狀態，但2023年通膨、美國升息、地緣政治等多重因素，仍是大環境的不利變數。

不想買新車，買中古車負擔也不小。這是因為供應鏈斷鏈導致缺車，讓流入中古車市場的車口數變少，車價折幅大減，疫情期間美國中古車價幾乎漲了4成以上，台灣很多車外匯車都是美國的中古車，所以價格跟著漲，狀況好的中古車甚至比同款新車價格還要高。

反映在中古車承貸金額上，從2020年的57萬元、2021年來到66.5萬元，2022年更直接衝破75萬元關卡，來到75.9萬元。平均月付金額也從2020年每月1.3萬元、2021年1.5萬元，2022年來到1.6萬元，與新車差約5000元。

至於這波車價漲勢何時方歇？從去年底以來至今，包括和泰車、裕日車、本田、中華三菱、現代、福特六和等國產車廠，幾乎全部漲過一輪，漲幅落在2％上下。車廠主管坦言，原物料漲幅更高，要降價頗有難度，新車漲幅其實都有「打過折」，並沒有完全反映。

（中國時報 黃琮淵）

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