Costco卡友注意！富邦打算發展虛實整合

連續14年每股賺最多 奪Costco卡2百萬優質客戶 蔡明興洩富邦將做這件事

富邦金連續14年蟬聯金控每股獲利王，展望今年，有2大發展利基，一是合併日盛金之後，為北富銀及富邦證分別帶來200萬、150萬名新客戶；二是從國泰世華銀手中搶下好市多（Costco）聯名卡發卡權。

富邦金董事長蔡明興昨出席「2023生策年會」，表示今年景氣變數仍很多，通膨仍相對高漲、供應鏈在慢慢恢復中，看起來需求稍微下降；另利率、匯率及股市都仍不穩定，對金融業而言，看起來應該還是非常挑戰的一年。

至於北富銀取得Costco卡，蔡明興強調，Costco卡有200多萬名優質客戶，在信用卡外能否帶動其他商機，如momo與Costco虛實整合等獨特優勢，值得富邦深入發展。

蔡明興也指出，大家期待下半年景氣將較為好轉，但上半年仍艱辛、風險仍高，必須謹慎以對。至於防疫險雖然帶來虧損，但為富邦帶來新客戶，期待從理賠與承保過程中能深化提供更多服務。

不過，富邦Costco聯名卡上市近兩周，日前有網友抱怨，收到卡片後發現「額度竟只有5000元」，「生涯中最低額度」讓他傻眼。北富銀解釋，主要是為了加速核發卡片的效率，只要補件審核通過後即會調升額度。

北富銀證實該消費者額度確實僅有5000元，不過是為了加速Costco聯名卡申辦客戶盡速取得卡片，針對已於富邦銀行開戶的客戶，優先由系統依其於本行的存款餘額，快速核定簡易額度，並寄發卡片。富邦銀行強調，後續會邀請這類客戶補充收入證明，重新審核後調整額度。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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