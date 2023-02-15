好市多超酷新品 會員一面倒滅火關鍵曝

好市多超酷新品上市 會員一面倒滅火：3千省下來

好市多常有不少驚奇的新品上市，一名網友表示，好市多開賣「復古系列爆米花機」，外觀和影城的爆米花機一模一樣，一次可做10杯爆米花，讓他心動想購入，將其PO上網，沒想到被一票網友「滅火」勸他別買，「2750元可以省下來，爆完超難清潔，你會洗到想哭」。

原PO昨（14）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多新品推出「復古系列爆米花機」，他說買這台就可以在家開電影院，機器會自己炒玉米、爆成爆米花，且一次能做10杯，讓他非常心動。

根據好市多線上購物官網，「復古系列爆米花機」外觀和影城的爆米花機一模一樣，一次可做10杯爆米花，透明的外殼設計可看爆米花製作過程，內建攪拌功能，不需人力翻炒，還附有油匙和玉米量匙。

使用時先插上電源讓爆米花機預熱5分鐘，將油和乾玉米到入爆米花壺，再開啟電源，就可等待爆米花製作完成，賣場一台售價2750元，官網則是2859元。

貼文曝光，釣出一堆已搶先購買的網友分享，「買了一個過年時給小朋友玩，只能說超雷的商品，正常人大約能拿出來使用3次就很有毅力，超難清潔的，吃個爆米花真的不用把自己搞得那麼累」、「我買過，當天晚上就拿去退，超級難用」、「要再清洗很麻煩，炒鍋拿來爆就很方便了」、「你知道平底鍋就能做爆米花了嗎」、「2750元省下來啦！去買微波爆米花，吃完又不用洗，方便」、「超級難洗，洗不乾淨還有衛生上的問題」、「用這個爆完爆米花後，你清洗會洗到想哭」。

（中時新聞網 楊雅婷）