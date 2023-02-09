搶情人節商機 純網銀出招

情人節將至，純網銀出招搶客。LINE Bank祭出三個情人節約會提案，持LINE Bank快點卡刷卡皆享全通路LINE POINTS的1％筆筆回饋無上限，還有LINE Pay與各家商戶加碼優惠。將來銀行則訴求天天都是情人節，將將卡一般消費1.5％的N點回饋無上限，不管是買花、吃大餐、住飯店都讓情人們省很大。

LINE Bank指出，三個情人節約會提案，一是針對選鮮花、大餐的「老派浪漫」路線者，可至LINE Pay「精選花禮」合作店家購買情人節花束，結帳以LINE Pay付款，2023年2月19日前消費可獲贈紅包一個，紅包點數最高抽LINE POINTS的520點，綁定快點卡付款，不限金額筆筆再享LINE Bank基本回饋LINE POINTS 1％無上限。

至LINE Pay「精選饗樂」合作餐飲消費，每周五六日結帳以LINE Pay付款，2023年2月10日至2023年2月26日單筆消費滿5,000元享LINE POINTS 300點回饋，綁定快點卡付款，不限金額筆筆再享LINE Bank基本回饋LINE POINTS 1％無上限。

提案二是「濃情蜜意」享受情人節夜晚。即日起至2月底前入住全台逾150間、由LINE Pay優質推薦的「精選旅宿」，住宿或於館內LINE Pay店家單筆消費滿3,000元即可享有紅包一個，紅包點數最高LINE POINTS 588點，消費以LINE Pay綁定快點卡，再享LINE Bank基本回饋筆筆LINE POINTS 1％無上限。

提案三為「直球對決」送上甜蜜情人禮。2023年2月1日至2023年2月28日前往LINE禮物「戀愛沒有限制」活動頁之「練愛傳情」活動專區，購買或餽贈他人指定商品，集滿兩個章及四個章後可分別兌換一次好禮，好禮價值總計百萬含Apple iPhone 14、點睛品18K鑽石戒指等。

此外，若消費以LINE Pay綁定快點卡，再享有LINE Bank基本回饋筆筆LINE POINTS 1％無上限。

將來銀行官網顯示，將將卡一般消費享1.5％的N點回饋無上限，對於想吃情人節大餐的卡友，將將卡綁定icash Pay，每周五至周日於指定餐飲消費單筆滿百元獲10％的OPEN POINT回饋（每月上限150點），想到飯店浪漫一晚的情人們，透過將將卡於將來銀行Agoda專屬訂房網頁全額支付，可獲最高立折15％優惠（限量）。