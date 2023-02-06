家樂福經營15年門市將熄燈 原因曝

又有一間家樂福門市即將熄燈！家樂福北門店今（6）日發出公告，表示將於2月26日晚間11時結束營業，原因為「租約到期」，消息一出，讓許多在地人感到不捨，直說：「無法接受」、「沒地方遛小孩了」。對此，業者也證實，因該地是向政府承租，市府規劃蓋新圖書館，所以不再續約，將積極尋找展店的新地點。

臉書粉專《綠豆嘉義人》今日傍晚發文表示，嘉義市家樂福北門店將於2/26結束營業，未來此地將改建為圖書館。該粉專也上傳門市結束營業的公告，其中寫著，「因租約到期，我們將營業至112年2月26日晚間11點」，並表示後續將由周邊分店繼續服務，如：嘉義店、仁愛店、新榮店、德名店等。

貼文曝光後，讓許多在地網友感到不捨，紛紛留言，「慘～沒地方遛小孩了」、「以後要跑很遠的地方去家樂福了」、「老實說覺得很麻煩…東區也就這麼一間量販店」、「好可惜，對在東區的我很方便，以後要跑好遠了」、「好難接受這事實，想想裡面的員工及招商來的服務人員怎麼辦？這裡的設計平面好逛，對長輩孩子來說是友善的」。

家樂福北門店從2008年開幕至今，營業將近15年，據《ETtoday新聞雲》報導，業者表示，該店位處國有地，是以簽約方式承租，但市府後續規劃建設新圖書館，因此合約到期後將不續租，業者目前也正積極找尋新地點展店，請消費者耐心等待。

（ 中時新聞網 陳駿碩）

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