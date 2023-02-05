好市多這分店貼1公告 會員3月終於等到了!

好市多為解決停車一位難求的問題，開始在北部、中部的部分賣場實施停車場收費制度，消費滿額可折抵停車費，最新進度是「高雄中華店」也將跟進停車收費了，有網友貼出公告，該分店3月1日起取消免費停車，每小時停車費100元，消費滿500可折抵3小時，不少高雄民眾吶喊「早就該收費了」、「終於等到了」。

一名網友日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出高雄中華店公告，3月1日起實施購物消費折抵停車費新制，停車每小時100元，消費滿500元（含）折抵3小時，每日最高折抵3小時，未滿30分鐘免費。

消息一出，許多會員都大呼「也太久才要收錢了吧！」、「自從停車場收費後都超好停車的」、「早就該改了，一堆住附近免費停車的，真正消費反而停不到車位」、「高雄現在才實施，已比北部好多了！」、「北部的早就開始收了，以前不用錢根本變附近鄰居的停車場」，不過也有少數人留言：「有時候只是去買牛奶而已，沒辦法超過五百元」、「中華店還蠻好停車的，這政策，真的是……」、「吃人夠夠」。

同時其他縣市的網友也疾呼「南崁店什麼時候跟進？方便當隨便的人太多了」、「新莊店什麼時候也要跟進啊？」、「全台應該跟進，我實在不能理解早上9：50就必須找停車位，而且是每一次」。

（中時新聞網 莊楚雯）

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