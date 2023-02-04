千萬發票在哪中？財神爺最眷顧這4縣市

財政部賦稅署昨（3）日公布去年11~12月期統一發票中獎清冊，千萬特別獎獎號為「28089459」，共開出15張，光是統一超、全家、萊爾富等3大超商就包辦6張，其中以在新北新店區統一超僅花13元手續費最低，最高也僅消費1360元在新竹市購買手搖飲，就秒成千萬富翁。

根據財政部公布的中獎清冊資料，本次15張千萬大獎都落在西部地區，以桃園開出3張最多，彰化、雲林、台南也各有2張，其他包括雙北、台中、嘉義、高雄則各開出1張，且過半為小額消費，發票金額都不到百元。

根據財政部資料統計，自2011年1~2月期迄今共開出72期統一發票，合計誕生963名千萬富翁，而至去年9~10月期止，已有696張兌領。

至於去年11~12月期統一發票，已於今年1月25日開出，領獎期間為2月6日至5月5日，財政部並提醒，去年9~10月期的領獎期限只到3月6日，目前還有4張千萬特別獎待領，千萬別與財神爺擦身而過。

財政部呼籲，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，不僅一指輕鬆搞定，還可節省4萬元印花稅款；而紙本發票中獎者，則得於領獎期限內向一銀、彰銀、農會等實體據點兌領獎金。

11~12月期統一發票千萬特別中獎清冊。表／財政部提供

（旺得富理財網 李宗莉）

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