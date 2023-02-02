通膨高漲 逾4成民眾生活痛苦指數升高

通膨與升息雙雙夾襲之下，國內首當其衝仰賴出口的電子產業及半導體供應鏈接連爆出庫存水位過高，主計總處預測2023年台灣經濟成長將難以保3字頭，預估今年台灣經濟成長率為2.75%。而年初公布2022年12月消費者物價指數（CPI）年增2.71％，對比日前公布2022年11月全體受僱員工平均經常性薪資年增2.35%，仍創負成長。薪資漲幅程度遠追不上物價飆升，可謂通膨高升導致所得弱化，Money101於年初之際進行網路市調，高達42.73％民眾感到痛苦，其中更有16.45%嚴重影響生活基本開銷。

據Money101生活壓力指數市調，以疫情前後作為時間分水嶺，探查物價與生活壓力變化，發現近兩成消費者受疫情影響，於疫情期間已申辦貸款。而現階段仍有18.91% 消費者表示對申辦信貸仍有高度的需求，才足以保持寬裕的現金流。

經市調顯示，民眾欲貸款時，逾半數以上最為在乎最低利率（65.01%），緊接是還款期限（37.71%），其次為申辦通路優惠 （25.41%）、貸款最高額度（21.64%）、是否該銀行往來戶（19.23%）、撥款速度（13.69%）、多段利率計算（13.11%）。 Money101 副理張書敏提醒，一般銀行推出的信貸利率約落在1%～18%，以貸款人角度當然利率愈低愈好，但必須特別注意，通常銀行貸款是「多段利率方案」，最低利率幾乎有期數限制，剩餘期數會依照貸款人信用表現、收入狀況做調整，利率也會因人而異。

32.47%消費者曾經向兩家以上，銀行機構成功申辦貸款，28.81%僅向1家銀行申辦，36.03%表示尚無貸款經驗，仍有2.70%消費者透過非合法金融機構借貸，顯示金融借貸市場，仍有潛在的高風險性及正確金融理財議題有待大眾關注。經受試者回收問券進行交叉比對，消費者第一次申辦貸款的年齡層集中於20~40歲間，高達49.26%。特此，針對此年齡區間，觀測還款壓力的分佈狀態，市調顯示：達42.81%有還款壓力，但仍可負荷、27.51%感到還款壓力大、26.65%目前尚無還款壓力，3.03%無意願作答。

此次市調透過網路於2022.12.21至2023.01.04進行隨機調查，回收四千兩百份樣本數，僅供市場趨勢推估參考並非市場決定性數據。

（時報資訊 任珮云）

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