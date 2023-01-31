威力彩連4槓 下期飆4.2億 春節大紅包繼續加開

威力彩頭獎昨（30）晚再度槓龜，已連四槓，台彩預估下期（2/2）威力彩頭獎獎金上看4.2億元，大樂透本期頭獎也沒無人中獎，下期頭獎保證1億元，大樂透春節大紅包還有56組，今（31）日將繼續加開。

繼元月春節前推出13款刮刮樂之後，台灣彩券今日再推出三款刮刮樂新品「超級麻將」、「吉福開運」及「超速777」，最高中獎機率為40.67％，有500萬元、200萬元、70萬元頭獎等獎項總計超過440萬個，總獎金逾22.6億元，讓民眾趁著開春旺財好時機，自己的開工紅包自己賺。

民俗專家廖大乙表示，肖虎的人在虎年犯太歲，偏沖肖猴、豬、蛇、馬者，如今虎年已過，運勢可望在兔年一飛沖天；肖虎、猴、豬、蛇、馬者，兔年運勢爆棚，穿粉紅、紫、金等三色有助增強旺財磁場。其他生肖想招財，想靠刮刮樂或彩券博翻身，可用一元紅包誠心布施，可朝自己住家東北方的彩券行購買。

全民都有刮刮樂、買彩券的發財夢，若想開運，「錢包」也是影響自身財庫重要因素；命理專家小孟老師表示，兔年最適合招財的錢包顏色為白色和黑色，因為兔子的毛皮為白色，所以挑選白色的皮夾或包包是最好的，此外，民眾今年想要購買皮夾，最好選擇長夾，因為長夾錢財易守，「短夾錢會折一半拿不回來」。

※免責聲明：民俗說法僅供參考

（旺得富理財網 黃順德）