買500刮刮樂中5千 她曝5秘訣:每年零賠錢

過年期間不少民眾會買玩刮刮樂來試手氣，不過究竟如何購買比較容易中獎呢？有名女網友分享自己購買刮刮樂的必中5大秘訣，有人照著原PO的方法做，透露也小賺了一筆。

一名女網友在《Dcard》上PO文指出，她每到過年就會小玩一下刮刮樂，近幾年大部分都是回本，比較有印象的中獎經驗是，「100元的中過1,000及1,200元，500元的中過2,500及5,000元」。

原PO並分享5個中獎小撇步：

1.先做功課，上網搜尋評價好、或店面外貼很多戰績的店家。

2.選擇親切有耐心的店家，不會對客人龜毛挑數字的行為擺 臉色的老闆（娘）。

3.民間流傳尾數3、6、9比較容易中獎，她補充尾數單數比較好中。

4.如果挑了兩張不同編號的刮刮樂要擇一的話，選擇自己第一直覺。

5.出門購買前，先摸摸自家的貓咪，希望貓咪可以帶來好運。

貼文PO出後引發網友熱烈討論，紛紛表示「我買一張2000元的，尾數挑9，結果中1萬元」、「我也是被我哥逼著刮2000元，結果中1萬元，尾數也是9號」、「謝謝你讓我刮2000元中5000元」、「買200元中1500元，感謝原po」；但也有網友說「台彩應該是隨機分布中獎的刮刮樂，選號會讓整個購買流程變慢，造成一堆人群聚在彩券行，建議還是不要做比較好」。

根據中時報導，台彩今年春節期間加碼「2000萬超級大紅包」獎項，今（23）日宜蘭投注站開出第一個2000萬元頭獎，老闆說，中獎者當時是買整本刮刮樂，並由2名小朋友猜拳決定要買哪本，最後幸運挑中頭獎。

（中時新聞網 邱怡萱）