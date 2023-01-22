這2間彩券行超旺 中過破億頭獎、百萬紅包

新年期間，民眾不只瘋刮刮樂，還有很多人喜歡買大樂透試手氣，21日大樂透頭獎未開出，下期獎金上看1.3億，春節百萬大紅包部分則已經開出28組，其中台中沙鹿的「轉轉運彩券行」與台中霧峰「有錢尚好樂透站」才在前年開出大樂透頭獎，21日又各開出1注百萬紅包獎項，運氣相當旺。

大樂透昨（21日）晚加開的春節大紅包中獎號碼，依大小順序分別為01、10、15、21、23、28、40、46和47，本期共開出28組，總中獎注數達34注，其中一注獨得百萬獎金的有22組，另有6組為兩注均分，每名中獎人各分得獎金50萬。

此外，全台共有34家彩券行開出春節大紅包，其中「轉轉運彩券行」與「有錢尚好樂透站」都曾在2021年開出大樂透頭獎，當時的中獎金額分別是3.6億與5.4億，如今再度開出百萬獎項，相當強運。

有趣的是，高雄「大興金香鋪」才剛在20日開出該店累計的第11注春節大紅包，21日再度開出百萬大獎，本屆已累計開出12注春節大紅包，持續刷新單店開出最多春節大紅包的紀錄。

根據台彩統計，360組百萬春節大紅包已開出57組，還有303組待送出，民眾除了原先的頭獎獎金上看1.3億外，還有加碼的9個獎號可以對獎，中獎機率也跟著提高。

（中時新聞網 郭宜欣）

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