掌握儲蓄1觀念 不只翻轉青貧還躋身上流

據彭博億萬富豪指數顯示，截至去（2022）年1月28日止，「股神」巴菲特（Warren Buffett）資產淨值高達1,113億美元，名列全球第六富豪，其中淨值有將近95％是在他60歲以後創造的，顯見巴菲特的價值投資法不只歷久不衰，還「越陳越香」，而他的存錢原則是「正確儲蓄不是把沒花完的錢存起來，是先存錢才把剩下的錢拿來花」，預先做好退休理財規劃，讓自己老有所「本」，就能迎接有金色黃昏的「上流老人」。

台灣已故「經營之神」王永慶曾說過：「你賺的一塊錢不是你的一塊錢，你存的一塊錢才是你的一塊錢。」也就是說想要存錢，重點不在於你賺多少，而是你有沒事先分配好要存多少，與巴菲特的儲蓄觀不謀而合；想過怎樣的人生，取決於選擇的儲蓄方式，而最省力的儲蓄方式就是一拿到收入，先把扣除儲蓄比例，剩下的才做為支出。

現今，有很多「大齡男女」還沒有為退休做準備，保誠人壽2022年調查結果顯示，有近五成受訪者「目前無退休金規劃」，其原因為「現在的儲蓄有其他用途（如結婚、孩子教育金、買房等）」（42.4％）及「基本開銷太高，已沒有閒錢做退休規劃」（42.3％），而選擇這兩項的受訪者中，又以上有高堂、下有妻小的三明治族（流沙中年）為大族群。

年紀較長才存錢也不嫌晚？對一般準備退休金的人來說，真正的財富來自儲蓄、複利及等待，班．卡爾森（Ben Carlson）在《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》一書中提出一個觀點，「儲蓄比投資重要，但儲蓄無聊，投資則充滿變化。」隨著人均壽命的提高，人們比以前更需要具備耐心的美德，並且了解自己未來的時間漫長，若你不存錢，你是不是巴菲特第二，就不是重點。

（旺得富理財網 黃順德）

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