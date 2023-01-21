1/21大樂透頭獎未開出 下期上看1.3億

1月21日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出28組，總中獎注數為34注，其中22組為單注中獎，6組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為57組，剩餘303組，次期(1月22日)將繼續加開大紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

（工商 黃惠聆）

大樂透頭獎槓龜 下期衝1.3億！百萬大紅包開出28組

除夕開獎結果出爐，本期大樂透頭獎今（21日）晚未送出，下期預估銷售3億元，頭獎上看1.3億元。春節大紅包開出28組，剩餘303組，下期繼續加開。

本期大樂透獎號分別為01、05、16、21、23、25，特別號30。

加開春節大紅包9個號碼分別為01、10、15、21、23、28、40、46、47，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

「大樂透」自小年夜（1月20日）起至元宵節（2月5日），連續17天不間斷開獎，同時還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，20日至24日期間加開9個號碼，對中6碼即可獲得「春節大紅包」獎項，若為全數送出，每期持續加開獎號，直至360組全部送出，或到2月5日為止。

實際獎號以台彩公布為準。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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