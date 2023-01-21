買刮刮樂迎財神 各國流傳特殊小秘笈

過年不免俗的要到投注站買張刮刮樂來試試手氣，這種時候民眾最需要一些小撇步加持助中獎，台灣彩券分享一些世界各國民俗流傳的特殊方法增加運氣。

台灣彩券表示，在台灣，民俗專家常說財神爺已經在等待會中獎的幸運之人，所以挑選適合自己的投注站非常重要的，因此，買彩券時可以找「三角窗、在大路旁、燈光足」的投注站可以匯集人氣與熱鬧，也有人說往正東方的投注站可以有高中獎率，往正西方則有大富貴，不同生肖的人也會在不同的時間擁有自己的財位。另外網路也流傳一些小秘笈，例如買刮刮樂之前多去摸摸自己家的貓咪或寵物，或許會有「貓的報恩」。另外，在網路上也有人說買尾數是「3、6、9」的票號特別容易回本。還有民俗專家說，找一個瓶底寬、瓶口小，約能放入便幣的瓶子，倒入陰陽水（一半自來水、一半煮開過的熱水），再放入10個相同的硬幣，可以是1元、5元、10元或50元，再把瓶子放在室外一天一夜後再把瓶子最後把瓶子放回屋內。此外，還在當年度的「財位」放168個各式各樣的銅板；或在買彩券之前先到知名的廟宇虔誠祈禱等等。

除了國內民俗專家傳授的開運小方法之外，在各國也有各種不同開運求財的方法，台彩表示，如在美國，感恩節會與家人相聚，感恩節也有一個有趣的小儀式，美國人會拿火雞的「叉骨」，也就是連接肩膀跟翅膀的分叉狀骨頭，並與朋友家人各執一端向外扳，手中留下的骨頭越大，願望就能夠成真，不但可以互相祝福，其實也是一種祈求好運的方法。

日本人則會在整年的最後一天吃蕎麥麵，一方面是蕎麥麵代表「堅韌、無畏」，新年到來前吃完蕎麥麵象徵將去年的的痛苦煩惱都留在過去，台彩表示，另一方面是古時候的金銀鐵匠常常會在最後一天用蕎麥麵疙瘩將地上的金銀碎屑黏起燒掉，麵疙瘩會化為灰燼，而金屬碎屑會留在火爐當中，久而久之就有「蕎麥生金」的說法。

台彩說，菲律賓人求運方法是在新年期間身著帶有圓圈及點點的衣服，因為這些圓圈都像是一個一個財富感滿滿的金幣，穿在身上就有財富滾滾而來的意象！另還會準備12個圓形的水果，象徵月月都豐饒，是非常「圓滿」的習俗。

其他如德國會倒掛馬蹄鐵、韓國人不洗頭、西班牙人買葡萄，每個國家都有一些專屬的民俗習慣或文化傳承下來的生活經驗。

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