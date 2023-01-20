冷氣、冰箱補助3千 網曝這樣買最多省1萬

有「涼」心! 冷氣、冰箱補助3000 小資這樣買 6月前最多省1萬元

環保節能救地球刻不容緩，經濟部去年12月8日宣布，再次推出節能家電補助方案，今年元旦起，凡汰舊換新1級節能冷氣、電冰箱，每台補助3,000元，申請沒有期限，補完為止。值得注意的是，由於先前2,000元的退稅優惠方案期限未到，因此若是兩項家電都購買，加上新補助方案，最多可省到1萬元。

經濟部長王美花此前表示，10年以上還在使用的老舊冷氣及冰箱全國仍有707萬台，此部分節電潛力相當大，因此再爭取相關經費做節能補貼。本次補助經費編列了30億元，住宅節能家電補助共20億元，商業節能設備補助10億元，經濟部強調，補助從元旦後開放申請，沒有截止期限，補完為止，預期將補助66萬台。

經濟部表示，今年1月起汰換冷氣、電冰箱2項產品，購買1級新品，每台補助3,000元；申請程序需先拿到環保署廢四機回收聯單，有新購發票與報廢證明，才可上線請款。如立法院本月底來不及通過預算，會先上路，然後採回溯方式撥款。

值得注意的是，若想要更省錢，絕對要參考以這一點。由於財政部先前對於購買1、2級能效的冰箱、冷氣機給予退稅2,000元，要實施到今年6月中，因此，若同時購買冷氣、冰箱兩項商品，搭配這次新上覆補助，最多可省到1萬元。

除了對於家戶補貼外，對於商業服務業節能可以申請，包括賣場等營業場所只要導入1級能效空調和節能標章LED照明產品，每家最高可得500萬元補助。

（旺得富理財網 李澍）