好市多有快速通關？內行曝妙招 別人排隊她已回家開煮

假日去美式賣場好市多（Costco）採購常會碰到大量人潮，排隊結帳得花不少時間。一名女網友表示，日前去購物時，被媽媽叮嚀要走「快速通關」，不推推車逛街，只拿必需的商品，女網友首次嘗試後有感而發：「別人還在排隊，我已經在家開煮」，貼文一出，隨即引來一票網友贊同。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，適逢過年，好市多常常人擠人，日前去購物時，媽媽特地交代「要買快速通關喔」，讓原PO相當納悶，心想：「蛤！那是什麼？在哪一區？」

正當原PO還在思考時，媽媽已經頭也不回地快步走進賣場，果決地拿了需要的東西就去結帳，原PO這才恍然大悟，原來所謂的快速通關，是指「不要推推車」，不過原PO也認為，沒有使用推車真的能加快購物效率，直說：「真的超快！別人還在排隊時，我已經開箱酸白菜鍋在家煮了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「被你的快速通關笑翻」、「我老公去沒在推車，就拿個大購物袋，30分內一定閃人」、「小撇步要多學著點」、「好久沒推車慢慢逛了」、「推車真的卡來卡去的，但是買多的話還是得推啊」、「前天去直接買火速通關，連車子都沒排隊進停車場，停附近走路進去」。

（中時新聞網 陳駿碩）