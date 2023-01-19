春節福袋大比拚 300萬現金硬尬瑪莎拉蒂

各大通路福袋大比拚「我要看到血流成河！」300萬現金硬尬瑪莎拉蒂

迎接新年到來，一年一度新年福袋大戰，各大通路無不摩拳擦掌，不少百貨、量販業者以預購或現場加價購方式販售，力推限量福袋供民眾購買，不旦祭出百萬名車、萬元商品券、五星飯店住宿，還有機會環遊世界，還不搶爆。

超商通路

7-11福袋每袋299至1,699元，元旦開賣，最大獎瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，市值396萬元。

全家福袋每袋售價200元，元旦開賣，最大獎300萬現金。

萊爾富福袋每袋200～1,680元，即日起發售至2月28日，最大獎iPhone14 128G，共100台。

OKmart福袋每袋100元，即日起發售至2月5日，最大獎為「亞帝芬奇 Vividventure」1克拉項鍊，市價36萬元。

百貨通路

微風廣場福袋每袋1,000元，1月4日至15日開放預購，1月22日（大年初一）早上10:30起至下午13:00可至廣場8樓領取福袋，最大獎BMW 118i Edition ColorVision，市值175萬元。

新光三越百貨福袋預購價為2,000元，開啟APP扣skm points 100點，即可以skm pay支付1,000元購買，即日起於新光三越APP線上預購新光三越APP線上預購。最大獎依不同分店各有不同，分別為台北信義新天地「LEXUS ES 200頂級版｣，市價195萬元，台北南西店「K.UNO 0.501ct/E/VS1祖母綠車工鑽戒｣市價30萬元，台中中港店「LAZARE鉑金L’eau克拉鑽墜｣，市價52.8萬元。

大遠百／遠東百貨福袋每袋2,000元，即日起發售至1月21日下午18：00，最大獎依各分店為主。

廣三SOGO持Smart Card/廣三SOGO百貨APP行動條碼，扣60點+1680元購買福袋，1月7日開賣售完為止，1月22日（大年初一）抽獎，bgreen運動養生沙發乙名，市值13.8萬元。

中友百貨福袋只要消費3,688元，即可以1,880元購得。明年1/22~1/31期間凡完成福袋領取，有機會獲得金門金湖飯店－菁英湖景雙人房住宿券，最大獎為「Super Soco TSX電動機車」，市價8.99萬元。

環球購物中心福袋為688元、988元，1月13日線上線下起開賣，最大獎環遊世界五大洲行程，將抽出亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程各一名。

量販通路

全聯、大潤發實體門市福袋售價300元起，大年初一一早九點開賣，最大獎Porsche Taycan，市值369萬元起。

家樂福福袋線上購物預購288元，1月9日上午11點開賣，實體門市包括家樂福量販店、家樂福超市則為198元，1月22日（初一）上午10點開賣，最大獎黃刀鎮極光加上阿拉斯加郵輪15天雙人行，每人市價43.7萬元。

愛買新春刮刮卡每張100元，即日起發售至1月31日，最大獎東京雙人來回機票東京雙人來回機票，市價3,3000～37,000元。

小北百貨福袋每袋399元，即日起至2月28日止或售完為止，最大獎MAZDA CX-3 20S跨界休旅車，市價77.9萬元。

藥妝通路

康是美福袋每袋499至888元，元旦開賣，最大獎MG HS 1.5T旗艦版，市值89.9萬元。

屈臣氏寵i會員消費滿688元即贈「好運成兔紅包袋」，即日起至2月22日，最大獎星宇航空日本航線雙人來回機票市值3.9萬元，名額有兩名。

寶雅POYA福袋每袋399元，1月22日（大年初一）門市開賣．2月3日前至POYA App登入發票抽好禮，最大獎LEXUS UX 250h休旅車，市值149.9萬元。

※免責聲明：其活動及獎項內容，以各大通路與公司公告為準，本文供參

（旺得富理財網 黃順德）

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