迎報復出國 去年12月信用卡刷爆3,000億

報復性出國潮來了。三年不出國，國人開始啟動出國度假熱潮，2022年12月信用卡「刷爆」，因刷機票、旅行社等金額都呈現倍數成長，加上國內旅遊及黑五、雙12購物節等，單月刷卡近3,337億元，創同期新高、亦是12月首次刷卡破3,000億元。

2022年全年信用卡總刷卡量達3兆4,903億元，亦是歷年新高，較2021年成長12.3％，一年的刷卡金額可蓋出58棟台北101大樓。

國泰世華、中信、玉山、台新、台北富邦銀、花旗、永豐及聯邦銀等前八大信用卡發卡行，2022年12月單月刷卡量都創其同期新高，八家銀行信用卡刷卡量共達2,713億元，占所有信用卡刷卡量逾81％，亦代表國人常用的信用卡已相對集中在前八大發卡行。

國泰世華銀12月刷卡量576億元，主要就是航空刷卡同比成長8倍、旅行社刷卡成長400％，海外消費刷卡成長90％，全年國泰世華銀亦以5,800億元，超車中信銀，拿下2022年全年「刷卡王」。

中信銀12月刷卡量549億元，全年以5,775億元，5億元差額居全年刷卡量亞軍；玉山銀12月刷卡量446億、全年4,825億元，都居第三名；北富銀12月刷出352億元，拿下單月第四，主要就是旅遊相關刷卡成長180％，全年刷卡量3,501億元，排名第五，與全年刷卡量第四名的台新銀行，僅差324億元，2023年北富銀有新量販店卡助攻，即可能挑戰全年刷卡量擠進前三名，台新銀12月刷卡337億元排第五，全年是3,825億元，2023年亦看好旅遊刷卡潮，預估刷卡量會持續成長。

另外如永豐銀行全年刷卡量1,295億元、聯邦銀1,125億元，亦都創全年新高，分排第七與第八大，花旗銀信用卡全年刷出2,154億元，雖未創新高，但亦排名第六強。

2023年信用卡可能有新的戰局，如國泰世華銀未能續發COSTCO聯名卡，在2022年12月一口氣新發近86.8萬新卡，就是將COSTCO卡轉為CUBE卡；中信銀亦不再續辦國旅卡專案，轉換為中信商旅鈦金卡，加上中油卡及LINE Pay卡續熱，單月亦新發卡逾22.2萬張，因此2022年12月信用卡新發卡張數近147.3萬張，創單月最大新發卡量。

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