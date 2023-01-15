momo網購年貨 這張「神卡」最多打5折

「人在家中坐、年菜自動來」的方便，讓近年來網購年菜風也大起，除各大電商平台自身推出的優惠，國銀也打刷卡優惠戰。

其中momo限量搶購年貨盛宴刷卡兆豐卡最高打5折，等於可以再多買一道菜。台新@GoGo卡網購則最高有13.5％回饋、中信ALL ME卡網購最高12％回饋、國泰世華CUBE卡最高11％回饋，永豐卡網購分期滿額最高回饋到5,000元，對於沒空逛實體百貨、量販店的人來說可多加利用。

兆豐銀指出，兆豐全卡於momo、PChome、東森購物及生活市集刷滿額，最高回饋3,000元。momo限量搶購年貨盛宴再享5折起。台新銀推「@GoGo卡」於momo、PChome、蝦皮刷卡單筆滿滿額最高享13.5％回饋。

中信銀表示，今年3月底前「ALL ME卡」綁定至PChome 24h購物指定連結享消費禮最高12％回饋、1月底前於博客來刷中信卡單筆消費滿2,000元以上也有10％刷卡金回饋（每戶回饋上限5,000元）；「Yahoo卡」在Yahoo購物中心、Yahoo商城、Yahoo拍賣最高享6％回饋。

中信「LINE Pay卡」也有相當多優惠，JCB卡別每周四momo購物網享LINE POINTS 6％，每周回饋歸戶上限100點，每周登錄名額限650名；VISA卡別家樂福線上購物享LINE POINTS 5％，歸戶每月回饋上限100點，每月登錄名額限5,000名；全卡至SHOPBACK「中信LINE Pay信用卡專區」登錄，連至i3Fresh愛上新鮮網享LINE POINTS 8％。

永豐銀說明，永豐全卡在momo、PChome、YAHOO！、東森購物等各大網購／電視購物，分期滿額最高回饋5,000元（限量）；網購／TV購／型錄購物全通路，總累積分期最高回饋6,888元（限量），皆需完成登錄。

國泰世華銀也指出，全卡於momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物及Yahoo購物中心等電商平台單卡刷卡滿額最高回饋2,000元。刷「CUBE卡」選擇「玩數位」方案，筆筆再享3％小樹點（信用卡）回饋無上限，最高11％回饋。