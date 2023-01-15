買年菜 刷對卡能多買幾道

農曆除夕圍爐倒數計時，國銀鎖定年菜商機搶推量販店刷卡優惠。「滿額送優惠券」是基本款，「台新大潤發聯名卡」門檻最低，單筆滿3,500元就送現金抵用券100元，但最高回饋到800元。

中信、永豐、兆豐銀也都有滿額送提貨券，國泰世華銀CUBE卡的「集精選」方案，在指定超市、超商消費則有3％信用卡小樹點，回饋無上限，在全聯、7-11、全家還有加碼優惠，最高回饋衝12％，卡友只要刷對卡就可省更多、多買幾道菜，各家優惠限時、限量，先搶先贏。

據兆豐銀行統計，近年春節檔期，量販刷卡有高達84％比例的客群，平均消費都是落在4,000元以下，也因此今年兆豐特定將三大量販的刷卡回饋門檻設定在3,800元送100的級距，以期滿足小資族需求，此外，考量家庭客大宗採購的需求，今年也特別規劃單筆分期滿萬元就送200的回饋，讓需要大量採購的家庭也能獲得回饋。

台新銀行支付金融處資深副總蘇育徵表示，因應近期民眾至量販店採購年節商品的需求增加，1月23日前至大潤發刷大潤發聯名卡，單筆刷20,000最高回饋15％。大潤發聯名卡單筆滿3,500元送現金抵用券100元、最高送800元。@GoGo卡綁定Line Pay、台新Pay、全盈+Pay最高有5％回饋。

中信銀指出，今年2月2日前於大潤發、家樂福、愛買刷中信卡單筆分期滿6,000元送100元商品提貨券（或現金抵用券）、滿1萬送200元提貨券，1月底前家樂福錢包現場儲值滿1,000元送50元儲值金。另外「ALL ME卡」綁定Pi拍錢包或Hami Pay於超商、美廉社消費有6％回饋。

永豐銀也指出，永豐全卡在家樂福、大潤發、愛買最高單筆分期滿36,000元送提貨券／電子抵用券1,000元（限量），其中在家樂福最低滿4,600元送100元（限2,000份）、大潤發最低滿6,000元送100元（限135份）、愛買最低滿4,600元送100元（限90份）。

國泰世華銀首推「CUBE卡」，選擇「集精選」方案，指定超市、超商消費即享3％小樹點（信用卡）回饋無上限，在全聯實體門市有加碼周六單筆滿額最高5％回饋、7-11實體門市及OPEN錢包還有全家實體門市也加碼單筆滿額最高12％回饋。