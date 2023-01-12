安心刷卡過好年 聯卡中心線上客服不打烊

農曆春節即將到來，聯合信用卡處理中心指出，將持續監控信用卡網路連線及系統運作，確保信用卡交易不中斷。春節期間，聯卡中心線上客服24小時營運，並提供刷卡設備緊急維修服務。

長達10天的連續假期，隨著防疫政策鬆綁，國境開放，聯卡中心指出，可預期在農曆春節年前及連假期間，購物、餐飲、交通、旅遊的消費需求都將達到高峰，店家及民眾都期望各種支付需求及金融服務品質在連假期間能穩定順暢運作。聯卡中心全年無休，提供安全、穩定的信用卡交易環境。

因疫情影響，為減少接觸，愈來愈多人以信用卡刷卡作為交易付款方式。為使連假期間店家及民眾使用信用卡交易順暢，聯卡中心持續監控信用卡網路連線及系統運作，確保信用卡交易不中斷，也特別提醒特約商店，為預應連假期間激增的刷卡交易量，提前清點各項刷卡交易用品存量，如刷卡機感熱紙卷，若有不足可儘速申辦補充用品作業，以期配合物流業者運送作業時程，可於連續假期前送達特約商店。另外，應檢視刷卡設備功能運作是否正常，如有作業不順暢的情形，應辦理檢修申請。

春節期間，聯卡中心線上客服24小時營運並提供刷卡設備緊急維修服務，除了有人員全天候接聽來電，還提供數位客服管道，如「語音自助服務」、「聯卡e客服App」及「智能自助服務」等方式，當持卡人或特約商店有信用卡交易問題或刷卡設備緊急維修的服務需求，皆能迅速協助處理，以確保特約商店及民眾迅速取得信用卡相關資訊及服務。