台彩春節大送禮 加碼至9億

過年就要買彩券！為迎接史上最長春節假期，台灣彩券12日宣布春節加碼內容，加碼總獎金新臺幣9億元，創近六年新高。另外，13款新春限定刮刮樂，100萬元（含）以上的獎項高達1,092個，創下歷年春節前發行百萬獎項個數新高紀錄！目前只有24個百萬元獎項被刮出，換言之還有1千個百萬元獎項等幸運兒出現。

台灣彩券董事暨發言人黃志宜和春節活動代言人宋芸樺共同揭曉春節加碼與新春限定刮刮樂新品內容。

黃志宜表示，在電腦彩券在春節加碼部分，最受矚目的是「大樂透」自1月20日小年夜起至2月5日元宵節，連續17天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，從春節假期開始民眾天天都有機會抱走億元頭獎，還有加碼的360組100萬元「春節大紅包」獎項。

黃志宜指出，另自1月20日至1月24日「大樂透」每期加開九個獎號，只要對中其中六個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，每組獎金100萬元，加碼金額3.6億元。若1月20日起至1月24日360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月5日為止。

另在「威力彩」的部分，從1月16日至3月16日頭獎採機動加碼，若前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將加碼2億元，活動期間以加碼一次為限。至於每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自1月14日至1月29日獎金加碼16天，其中「基本玩法」1～6星九個獎項獎金加碼、「猜大小」與「猜單雙」各兩個獎項獎金倍數由6倍提高為7倍。

台灣彩券12日上市七款刮刮樂總獎項超過1,878萬個，總獎金逾108億元，「1,200萬大吉利」，每張售價1,000元，共有六個頭獎1,200萬元，二獎100萬元共有175個，頭獎與二獎獎項個數皆為歷年發行最多，總中獎率高達70％。