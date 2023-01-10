台彩、運彩促銷 春節獎項大滿貫

為了搶春節前後銷售旺月商機，台灣彩券和運動彩券都各出其招。

台灣彩券在4日公布有史以來最多百萬元以上高額獎金和賓士休旅車獎項的刮刮樂後，相當吸睛，各投注站刮刮樂銷售金額大增；台灣運彩也規劃「春節10天24小時投注不打烊」等3項春節限定的銷售時間及促銷活動。

據投注站表示，近期刮刮樂銷售金額果然大增，約較平常多個2～3成，大家都想中百萬元獎項和賓士休旅車。有些常客開玩笑表示，「老闆給年終獎金給得小氣，希望財神爺可以多給一點紅包！」

因為民眾對新春刮刮樂新品反應佳，台灣彩券表示，截至1月8日為止，六款刮刮樂新品批售中面額2,000元的「2,000萬超級紅包」與500元的100％中獎率「金兔獎」於上市第三天，也就是元月6日就完銷；面額100元的「兔年行大運」批售率已逾98％；另一款面額100元的「財神迎春」批售率同樣逾91％。

在4日推出新款「刮刮樂」百萬元以上的高額獎項已高達893個，為了滿足市場上需求，台灣彩券將在12日還會再公布另多款新品刮刮樂，預期將有面額1,000元的彩券，因此，10多款刮刮樂以及春節期間電腦型彩券加碼活動，在春節期間將有千個以上的百萬元、7個2,000萬元等獎項，投注站老闆表示，預期在春節前即會掀起一股瘋買彩券風潮！

除了台灣彩券之外，台灣運彩則規劃「春節10天24小時投注不打烊」、「籃球特尾樂加碼最高8千倍」以及「熱門賽事增加單場場中投注」等3項春節限定的銷售時間及促銷活動。

台灣運彩表示，一、在「24小時投注不打烊」是從1月20日（五）6點45分到1月30日（一）大年初九凌晨1點45分，運動彩券可24小時投注。二、「籃球特尾樂」加碼最高8千倍：自1月18日（三）到2月1日（三）下午14:59止，中獎倍數提高到8倍、80倍、800倍以及8,000倍，「籃球特尾樂」是簡單又特別的玩法，只要猜中美國職籃當日賽事的賽果尾數，就可以抱回獎金。

三、熱門賽事增加單場場中投注：24小時營運期間，將新增各項熱門賽事的單場或場中投注，包含美國職籃（籃球）、墨西哥超級聯賽（足球）、印度超級聯賽（足球）以及澳洲A級聯賽（足球）等。