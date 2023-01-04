新春限定刮刮樂 獎金創新高

台灣彩券4日推出第一波新春限定6款刮刮樂新品，總計百萬元以上獎項達893個，創史上新高。其中「2,000萬超級紅包」獎項有7個2,000萬元、10個200萬元加賓士休旅車及850個100萬元也破紀錄，台彩將在12日再公布第二波春節新款刮刮樂新品，預計兔年新春刮刮樂會產生超過千位的百萬元以上大小富翁。

「刮刮樂」是不少家族春節歡聚的「必備歡樂品」，為迎合市場需求，台灣彩券4日推出首波6款刮刮樂新品，其中全年最高頭獎獎金的「2,000萬超級紅包」及中獎率100％的年度生肖款「金兔獎」是最受矚目的新春限定款。

台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜表示，民眾每到過年一定會玩刮刮樂，讓年節的喜氣氣氛更濃厚，今年是第四屆公益彩券發行期間的最後一次農曆新年，春節假期的天數也多達10天，為回饋消費者支持，今年第一次發行的6款新品總獎金與總獎項創下紀錄，為刮刮樂有史以來單次發行最高。黃志宜說明，只有在新春限定「2,000萬超級紅包」的總獎金與各獎項個數也破紀錄，頭獎金額全年最高2,000萬元共有7個，二獎「200萬元＋賓士休旅車」共有10個，三獎100萬元多達850個，總獎項個數超過589萬個，總獎金逾127億元，總中獎率69.33％。

黃志宜指出，二獎項除現金獎項新台幣200萬元外，台灣彩券另提供賓士休旅車商品獎項，這也是第一次送賓士休旅車（2022年該款車每部市價186萬元，至於2023年車價則即車商公布為準）。

另年度生肖主題刮刮樂中獎率100％的「金兔獎」每張售價500元，頭獎300萬元共有14個，「大三元」、「好運連發」、新春套票「兔年行大運」及「財神迎春」也在4日上市。

黃志宜說，今年首波上市的6款新品總獎項超過2,282萬個，100萬元（含）以上獎項共有893個，總獎金逾176億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及100萬元（含）以上獎項個數最多的一次。預計在12日再推出第二波新款刮刮樂，免年新春刮刮樂預計會產生超過千位的百萬元以上大小富翁。