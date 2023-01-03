春節海外旅遊 刷這張卡回饋2.8％

不少民眾過年假期，預計安排國內外旅遊、購物行程，LINE Bank3日指出，持LINE Bank快點卡到海外旅行刷卡「超有感」，筆筆即時回饋LINE POINTS 2.8％，點數立刻入帳，適合前往海外旅遊、消費的民眾使用，此外，持快點卡至Agoda、Hotels.com官網訂房還有最高15％的訂房優惠！選擇在國內旅遊的民眾，可趁春節期間持LINE Bank快點卡刷卡，購買返鄉高鐵、客運票，即享國內刷卡筆筆回饋LINE POINTS 1％，為旅費增加「優惠金」，旅遊津貼不無小補。

LINE Bank總經理黃以孟表示，2023年LINE Bank快點卡刷卡優惠店家再新增，期望滿足用戶日常生活的全方位需要。值得留意的是，2023年起，民法下修成年年齡至18歲，年滿18歲之成年人可開立銀行帳戶，LINE Bank快點卡將是18歲用戶第一張精算刷卡優惠、累積理財學習經驗、培養良好消費模式的簽帳金融卡，鼓勵年輕朋友來開戶、辦卡，體驗LINE Bank快點卡「零接觸支付」、「權益隨選」及「即時給點」的便利性。

LINE Bank表示，2023年4月2日前，國內指定店家加碼優惠，每週首筆最高LINE POINTS 11％！2023年新增優惠店家陣容堅強，除4大超商7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商全員到齊，網購外送平台LINE禮物、momo購物網、foodpanda、人氣餐飲麥當勞、星巴克更強勢助陣。交通行車服務方面，台灣中油、嘟嘟房付款神器iParking、Autopass等。

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