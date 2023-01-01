中油回補吸收金額 1月桶裝瓦斯價格不調整
中油宣布1月份液化石油氣價格調整方案；2日凌晨零時起，1月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油表示，液化石油氣類之價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依液化石油氣計價公式計算結果，112年1月份液化石油氣每公斤應調降2.8元。
不過，自108年10月至111年12月為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足之吸收金額達19.9元／公斤，因此，112年1月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額；另尚未回補之吸收金額17.1元／公斤，將於日後國際價格跌價時再行回補。
（工商時報 彭暄貽）
台灣中油1日宣布，自2日凌晨零時起，1月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。
依液化石油氣計價公式計算結果，1月份液化石油氣每公斤應調降2.8元，惟自108年10月至111年12月為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足之吸收金額達19.9元/公斤，故112年1月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額；另尚未回補之吸收金額17.1元/公斤，將於日後國際價格跌價時再行回補。
（工商時報 杜蕙蓉）
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