看垃圾就知家境？清潔員揭窮人家4壞習慣

從每家丟出的垃圾竟能看出家境如何。日本一名垃圾清潔員表示，貧窮人家的垃圾有4大特徵，包括垃圾袋中常有零錢、常見超商泡麵零食等包裝、用超商付費塑膠袋當垃圾袋，以及常常一口氣丟10袋以上垃圾；相反地，有錢人家丟出的垃圾量較少，垃圾袋中也沒有看過零錢，顯示買東西較會精打細算。

據日媒《週プレNEWS》報導，擔任清潔員的瀧澤秀一觀察發現，貧窮人家的垃圾袋經常會有零錢，他認為無論是否誤丟，都是不好的習慣，因為每1塊錢都是累積財富的起點，看不上小錢就無法存大錢。

瀧澤秀一指出，貧窮人家的垃圾袋中，常常會塞滿超商的泡麵、餅乾零食等包裝。他說，超商賣的零食價格通常比超巿高，且貧窮人家的垃圾袋，大多是超商付費買的塑膠袋，顯示毫無省錢規劃。此外，貧窮人家還有另一個壞習慣，就是不常丟垃圾，一丟就是10袋，可見平常都沒有在整理家裡，這也是貧窮的象徵之一。

瀧澤秀一指出，反觀有錢人的垃圾袋中幾乎沒有零錢，垃圾量也比較少，即便有錢買東西還是會精打細算，不會像貧窮人因為某某產品特價而衝動購物，結果浪費錢又佔空間。他說，為了讓自己變有錢，開始模仿有錢人倒垃圾，努力做到減少垃圾量，他從「買適合自己的東西」開始做起，因為越便宜的東西越容易被扔掉。

（中時新聞網 楊雅婷）

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