她讚日本好市多便宜 這商品是台一半價格

好市多在全球12個國家設有超過800家的分店，一名女網友近日到日本自由行去好市多採買，發現賣場內絕大多數商品是台灣沒有賣的，包括牛舌、和牛及各式海鮮等，且份量比台灣還大，除此之外還有各種藥妝，整體售價比台灣便宜，還可以免稅，她直呼「便宜好買」，她將經驗分享到網路，網友也心動說，「去日本一定要逛好市多」，還有人驚呼「肉類價格比台灣便宜50%」。

原PO昨（27）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，到日本自由行安排到好市多行程，她帶著登機箱採買。她說賣場內販售的商品大多是台灣沒有的東西，包括黑白巧克力迷你千層甜甜圈、巧克力長條蛋糕、草莓泡芙馬斯卡彭蛋糕、18吋大披薩、牛舌、和牛及各式各樣豐富的海鮮，且試吃商品給的份量很大方。

原PO表示，日本好市多的藥局部販售各式各樣藥品，讓她開心地說，「真的好興奮好幸運」，進入賣場只需出示好市多App即可入場，最讓她驚訝的是服務中心其中一名店員是台灣人，親切地告訴她使用台灣的會員卡就可以消費，整體價格比台灣便宜，還可免稅。

琳瑯滿目的商品照片，讓逾3千名網友看得目瞪口呆，「去日本一定要逛好市多」、「肉類價格真的都比台灣的便宜50%」、「為什麼所有商品看起來都特別澎拜」、「日本的好市多東西都超大份」、「看了好心動」、「傻眼竟然有賣牛舌」、「直接賣牛舌，日本好市多好狠」、「日本好市多真的不難逛，東西也好吃」。

（ 中時新聞網 楊雅婷）

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