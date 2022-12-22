數位支付夯 逾7成消費首選

台灣數位支付蓬勃發展，大幅改變民眾生活與消費習慣。萬事達卡發布「台灣消費者數位金融及支付趨勢調查」，已有7成以上台灣民眾在日常消費時，首選使用數位支付工具付款，過去一年間，每十個消費者中，就有一人不再使用現金作為支付工具，顯示民眾對數位支付的高度依賴。

該調查同時發現，台灣民眾數位支付行為有從消費擴大至繳費的趨勢，和2021年相較，透過線上繳納水電瓦斯等日常開支的比例成長1倍，而61～65歲的銀髮族群的成長比例更達到3倍。隨著數位支付滲入全年齡群眾的生活，消費者在使用支付錢包時有更加集中化的趨勢，也進一步期待電支帳戶的使用在未來將不受地方限制，輕鬆嗶進全世界。

金管會最新統計，2022年前三季累計非現金支付交易金額約4.5兆元，相較2021年同期增長約12.8％，2022年全年有望突破6兆元大關。數位支付便捷安全的特質，再加上百貨、超商（市）等零售業者積極進攻支付市場的推波助瀾，促使消費者下載並註冊新的支付錢包。

萬事達卡調查顯示，有68.1％的消費者在2022年至少註冊一款以上全新的支付錢包；而註冊數達十個以上支付錢包的消費者，更較2021年成長5倍。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，台灣數位支付業者百家爭鳴，民眾雖受各式促銷影響註冊多個支付錢包，但萬事達卡調查發現，有近9成消費者日常使用的支付錢包最多不超過三個，利用支付錢包消費每筆金額逾250元的消費者也已超過半數，成長幅度近1成，顯見消費者對於使用特定支付錢包忠誠度高。

萬事達卡「台灣消費者數位金融及支付趨勢調查」指出，儘管支付優惠回饋仍是消費者在選擇使用支付錢包的首要考量，但有55.9％消費者表示在挑選支付錢包時，會重視是否可在更多地方使用。

不同年齡族群挑選支付錢包的考量因素也有所差異，20～30歲的年輕世代最重視優惠回饋方案，與單一支付錢包能否在多數消費地點使用；50～65歲的中高齡族群則是更加重視資安保障程度以及是否有繳納水電費等附加功能。