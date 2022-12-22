年末別急著剪卡 5張神卡可續抱到2023年

年關將近，不少民眾開始關注2023年信用卡權益將如何變動，遇到現金回饋縮水情況或是通路減半、限制每期回饋上限，立即想剪卡處理。不過，Money101行銷公關張書敏建議，不妨先將身邊少用或權益縮水的卡暫時收起來，避免不小心再有交易，可觀察一段時間再評斷。原因有三：影響信用評分、貸款額度以及信用使用比率。

金管會統計，截至2022年10月，總流通卡數約5,485萬張，對比去年同期約5,214萬張，整體成長5.19％，推測國人辦卡需求明顯逐年提升。趨勢在變，一手多張信用卡更有機會擴大信用評分，若卡友平時皆有結清卡費且不欠繳，擁有多張不同發卡銀行機構的信用卡，的確能增添不少信用評分，而當有貸款需求，此舉可幫助得到更好的利率與條件。

雖然，消費者為賺回饋會依不同消費情境，靠多張信用卡精省荷包，但若不熟悉回饋限制容易陷入刷出負債的陷阱，而今年股市慘跌又遇通膨，Money101呼籲年底可做好謹慎檢視理財，避免物價齊漲加上卡費將多年儲蓄吃光。因此剪卡前，務必有這三個動作，審視自身權益。

1.為求信用評分維持水平之上，聯徵中心也建議，民眾可以保留使用最久的信用卡，讓信用歷史長度維持在一定水準。

2.若未來有申辦貸款的計畫，仍先別剪卡，此舉可保障自身信用長度。

3.若確定剪卡，不單僅是剪卡，提醒民眾為求保險仍需通知銀行客服停用需求，以及暸解註銷後的紅利點數、哩程回饋、刷卡金等是否失效或是歸戶。

民眾最在意的2023年信用卡權益，花旗銀行公布PLUS現金卡權益一路至2023年底，卡友享國內外消費2％現金回饋不限通路，辦卡不用擔心是否很快回饋會縮水，是一張不用在意通路及消費上限的無腦神卡。更涵蓋全聯、保費皆有2％回饋，若是電影咖不妨可考慮此張，威秀影城仍有最優6折的優惠。

Money101分析，解封後，國人重返海外旅遊盛行，旅日族不妨可參考聯邦銀行吉鶴卡，卡友權益保障至2023年6月底前，旅日消費3.5％，其餘國內外皆為1％且無上限，另外，日系名店可享最高8％回饋，包含UNIQLO、DAISO大創百貨、日藥本舖、札幌藥妝、松本清、大葉高島屋、DON DON DONKI、宜得利家居等。另外，賴點卡的定位和富邦J卡有點類似，在國內消費2％回饋、海外消費3％回饋且皆無上限，綁定行動支付等這幾個面向都相當不錯。此卡過去權益變動的次數不多，推測主權益2023年應該也不會縮水。

Money101分析，台北富邦銀行J卡憑著簡單而直接的回饋與定位，目前已擁有超過百萬卡友。不論在一般消費、LINE Pay消費與日韓消費皆有一定的優勢，2023年的權益變化值得關注。富邦銀行momo卡堪稱現今市面上回饋最乾脆、限制最少的網購平台聯名卡。沒有指定日期、消費上限，momo消費全都5％，千大品牌最高甚至上看10％。目前十大航空公司最高10％回饋算短期活動，2023年很有可能不會延續或用其它優惠取代。卡片權益部分，從發行至今，momo消費都維持5％沒縮水過，畢竟momo同屬富邦集團，權益縮水的機會推測不會太高。

另外，Money101分析，哩程卡再度回歸成為市場寵兒，匯豐銀行旅人卡於2022年下半年推出旅人卡週年慶，買機票最高可享5元=1哩，攻佔解封後出國的首波熱潮，推測2023年卡片權益變動機率不大。

Money101分析，因Costco聯名卡易主話題不斷的國泰世華，2022年下半年開始，主要將回饋力道集中在CUBE卡上面，就連網銀APP名稱也改為CUBE，而且頻頻多出APP領券加碼的活動，可見對這張產品的重視。除了原有的現數位、饗樂購、趣旅行外，10月新增了集精選的權益，集精選的內容包山包海，生活消費有兩大超商、全聯，網購外送有博客來和Uber Eats，交通旅遊有高鐵。多達四種的權益方案回饋通路多且複雜，但花點時間研究，並跟上各種加碼的話，一張CUBE卡可以取代很多特定通路卡。以此趨勢，加上Costco聯名卡陸續會換發成CUBE卡，推測2023年基本權益變動機率不高。

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