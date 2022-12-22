國人刷卡付醫療費 今年估達500億元

聯卡中心「公務機關信用卡繳費平台」自2017年建置完成後，率先將信用卡支付導入公立醫療院所，隨著金融科技數位支付創新，醫院開始導入自助繳費機、自行開發APP與各式行動支付等以綁定或接受信用卡的支付工具供民眾繳費使用。聯卡中心大數據平台分析，截至今年10月底止，民眾使用信用卡的簽帳筆數已成長至533萬筆，是五年來新高點。

聯卡中心統計，近五年民眾在醫院及診所使用信用卡的簽帳金額與筆數來看，在2019年疫情爆發前的簽帳筆數為507萬筆、簽帳金額為490億元，2020年與2021年全球與台灣疫情較為嚴峻期間，簽帳筆數增加至515萬筆，而簽帳金額則下滑至432億元，而2022年疫情逐漸解封後，至10月底止，民眾使用信用卡的簽帳筆數已成長至533萬筆，是五年來新高點，預估全年度可達652萬筆，金額可成長至500億元。

台灣醫療體系大致可分類為醫院及診所，從簽帳金額比較診所與醫院，發現診所接受信用卡支付的簽帳金額占比從2018年起占整體份額的25％，到2022年已成長到34％，而醫院的簽帳金額占比則呈現下降趨勢。

細究醫院與診所之單筆簽帳金額可以發現，醫院的單筆簽帳金額從2018年的9,575元一路走低至2022年的6,016元，下滑幅度為三成，而診所則從2018年的14,561元單筆簽帳金額，逐年持續走高，到2022年已經達到16,549元，這或可解釋診所在醫美、牙科與眼科等高單價的服務療程比重逐年提升，且朝向高單價的某項「專業醫療類別」之品牌經營方向發展。

從民眾在醫院使用信用卡之各金額區間簽帳筆數占比分析，可以發現消費單筆500元以下的筆數占醫院整體簽帳筆數比，有逐年提高的趨勢，從2018年的32.2％成長至2022年的45％，探究原因，500元以下的費用區間，應屬於民眾掛號及健保部分負擔的金額，此消費樣態或可看出民眾在醫院使用信用卡支付小額費用的比例已逐漸提高，如掛號費等。

進一步剖析及比較兩性在醫院與診所之簽帳筆數與金額占比及單筆簽帳金額，可歸納出男性與女性至醫院看診並使用信用卡的男女比例約4：6，在診所方面，男女比約3：7。在信用卡單筆簽帳金額方面，兩性在醫院及診所亦各有不同，女性在醫院方面，單筆簽帳金額低於男性約500元，而在診所方面，女性又高於男性1,000多元。

從各年齡層在醫院與診所之簽帳筆數與金額占比及單筆簽帳金額中，可以發現診所30～49歲年齡層的簽帳筆數與金額占診所全部年齡層之六成，診所主要消費族群為30～49歲民眾，而醫院40歲以上的年齡層則占達七成以上，醫院主要消費族群為40歲以上民眾，也可知診所的消費族群相較醫院更加年輕化，其中醫院60歲以上的民眾簽帳筆數與金額占比皆達二成以上，年長者也習慣用信用卡支付，而以單筆簽帳金額來看，診所50～59歲與醫院60歲以上的這兩個族群分別在診所與醫院的各年齡層單筆金額最高。

從六都十六縣之持卡人在醫院與診所簽帳筆數與金額占比及單筆簽帳金額可看出六都持卡人在醫院與診所的簽帳金額與筆數占所有縣市約八成以上，而六都中雙北地區民眾在醫院的簽帳金額與筆數占比約占四成，而在診所達五成以上。從單筆簽帳金額來看，高雄市民眾在醫院的單筆簽帳金額達全台之冠，金額達到約一萬元左右水平，而在診所族群中，則以台南市民眾的花費最多，就診刷卡單筆簽帳金額達到約兩萬元。

從上面的各項角度就信用卡在醫院與診所使用狀況及持卡人的消費樣態後，再觀察民眾在醫院使用信用卡支付醫療費用的使用率，以衛服部健保署-健保統計專區-重要統計資料中的醫療給付表內有關醫院的門診與住院件數加總作為進出醫院看診與住院的人次，並將民眾在醫院的信用卡簽帳筆數除以醫院的門診住院人次，可看出從2018年至2021年間，前往醫院看診與住院的民眾僅有約4％使用信用卡支付相關費用，始終無法有較明顯的增長，為了解其原因，因此以輿情分析方式挖掘民眾在主要論壇上討論在醫院及診所使用支付工具的相關文章與回覆等非結構化資料，期能經質化資訊，了解支付工具在醫院及診所需要突破的困境與限制。

聯卡中心指出，從民眾討論在醫院及診所使用支付工具的文章回覆之聲量與關鍵字排名可以看出，民眾每季討論聲量平均約一百多則，而關鍵字排名中可以看出民眾最常提到的關鍵字分為兩類，第一類是支付工具，第二類是支付項目，討論內容集中在支援信用卡及行動支付的醫院家數太少了、行動支付APP有時無法支付醫療費及APP功能操作問題、使用信用卡支付大額醫療費用是否有回饋等，代表民眾在支付工具的選擇上，醫院是否有設備支援、行動支付的付款體驗與信用卡回饋等會是影響民眾選擇支付工具的關鍵因素，若能突破此些困境與限制，相信能讓信用卡與行動支付的身影活絡於醫院及診所中，對於就醫流程數位化的串聯也將更加流暢與快速。

聯卡中心分析，雖然目前信用卡支付在醫院及診所的普及程度未獲得明顯的成長，但近三年的疫情讓金融支付科技滲透進醫院及診所似有方興未艾的成長潛力，民眾在各式應用場景越趨習慣使用行動支付付款，而疫情期間的遠距醫療、視訊看診與電子處方籤的服務，讓民眾可以不用親自前往醫院及診所看診，領藥可透由親友代領或送藥到府，而現今虛擬健保卡的推廣剛開始，民眾在部分醫院及診所不用帶健保卡即可掛號，未來虛擬健保卡、視訊看診、電子處方箋與行動支付等服務整合在一起，醫療服務的觸及範圍將不僅限於實體院內，臨櫃的掛號、看診、領藥與繳費等就醫流程將可數位化串聯，尤其整合各醫院資訊系統作集中式導入，成為是否可落實行動支付在醫院及診所落地生根的關鍵因素，而支付作為數位化流程的最後一哩路，若能深化於醫療產業間，相信能讓民眾的醫療體驗更加完善與便利。

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