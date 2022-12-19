世足賽運彩狂賣百億 他押對寶抱走130萬

運彩彩券銷售再創歷史新高紀錄，根據台灣運彩統計，2022世界盃台灣運彩銷售104億元，比2018年世界盃銷售70億元成長率高達48％。

在12月18日世足賽的總冠軍賽踢得讓球迷神經緊蹦，投注金額也大爆增，依台灣運彩統計，法國對阿根廷單場即銷售11億元、較上屆冠軍賽成長40％；銷售排名第二則是四強賽的摩洛哥對法國5.5億元、銷售第三則為季軍賽摩洛哥對克羅埃西亞4.8億元。

依據台灣運彩投注規範，足球賽事以90分鐘+傷停補時的賽果作為派彩的依據，總冠軍賽以賽果2:2進行派彩。運彩表示，此場冠軍賽，多數消費者也預測兩隊都進球以及開出大分，台灣民眾最愛的正確比數玩法，另有民眾準確預測雙方是2:2，投注10萬元，賠率13倍，中獎130萬元。

不過，依投注站人員也表示，有不少人期法國隊會奪冠軍並重押，因此，下注萬元金額也不在少數，投注金額甚至高達10萬元、百萬元，當法國輸球之後，所有下注金額全歸零。

運彩表示，世足賽結束、五大足球賽回歸，以英超為例，將在聖誕節假期間提供聖誕快車系列賽事；在法甲同屬巴黎聖日耳曼的球星梅西和姆巴佩，則將繼續並肩作戰，期待攻下本季法甲冠軍。

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