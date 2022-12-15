麥當勞宣布漲價!套餐貴10元 小薯調幅14%

漲！漲！漲！食材原物料漲！人力成本也漲！台灣麥當勞今（15）日宣布，考量整體營運策略，將自12月21日凌晨零時起，調整菜單與部分產品價格，所有套餐價格調升10元，超值全餐平均調幅是6.5％，早餐套餐平均調幅是11.8％。另點心飲料類中小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、台灣鮮榨柳丁汁，單點調升5元，大薯、地瓜條單點調升7元，調幅自9％至16％不等。

麥當勞本次調價，早餐與一般時段之主餐單點價格維持不變，McCafe’全品項價格不變。「銅板輕鬆點 1+1=$50」、「甜心卡」買A送B、得來速VIP卡等優惠持續供應，提供消費者超值且多元的餐飲選擇。

麥當勞同時宣布調整部份菜單，其中「早餐主餐類」中新增麥香魚、蕈菇嫩蛋焙果堡、麥克雞塊（6塊及10塊），取消販售培根番茄嫩蛋焙果堡、香雞滿福堡、香雞滿福堡加蛋及香雞蛋堡。「點心飲料類」則新增雙倍OREO冰炫風，取消販售樹頂蘋果汁。「銅板輕鬆點」的紅區品項維持不變、白區品項移除小杯玉米湯。另「麥當勞分享盒」飲料買一送一品項，新增中杯經典美式咖啡（冰／熱）。

麥當勞單品調價的單品，包含：薯餅從32元漲到37元、調幅16％，小薯條35元調高至40元、調幅14％，大薯58元漲至65元、調12％，金黃地瓜條58元至65元、漲12％、四季沙拉（大）45元至50元、調11％，台灣鮮榨柳丁汁從55元漲至60元、調幅9％。

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