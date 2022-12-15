好市多開賣176萬「豪華三輪車」 網喊不貴

美式賣場好市多曾賣過百萬遊艇，受到民眾關注，一名男網友表示，昨日到好市多採買，發現賣場開賣Can- Am三輪重型機車，售價高達176萬元，比一台休旅車還貴，他將其拍下PO上網，隨即引發網友討論，「車真的不是貴，而是自己窮」。

原PO昨（14）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上傳一張照片指出，昨下午到好市多採買，發現賣場開賣Can- Am三輪重型機車，要價176萬7,999元，超酷炫外型讓他看得目不轉睛，直呼「好市多連三輪重機都賣了。」

圖片曝光，網友紛紛留言，「好市多都賣遊艇了，重機意外嗎？」、「只差賣飛機了吧，畢竟遊艇都賣過了」、「改天直升機就開進去了」、「好市多越來越厲害了」、「好市多什麼都賣什麼都不奇怪」、「我在等什麼時候有直升機」。

留言中不少人認為176萬已可以買轎車，「我就問都差一輪了，為什麼不買汽車啦」、「比一台休旅車還貴」、「這麼貴，連個車頂都沒有」、「176萬，我買汽車好了」、「這錢還不如買汽車」，但也有人說，「車真的不是貴，而是自己窮」、「能騎到Can- Am的人家裡不缺有棚的交通工具吧！」、「別吃不到葡萄說葡萄酸」。

（ 中時新聞網 楊雅婷）

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