萬事達卡促刷 提供尊榮禮遇

聯卡中心數據統計顯示，今年台灣人在住宿消費方面，平均每月信用卡消費筆數達128.8萬筆，已突破疫前最高紀錄。

萬事達卡針對旅遊復甦，全面升級2023年尊榮禮遇，除了提供全台星級旅宿買一晚送一晚、頂級餐飲最低65折起、AVIS國內租車低至5折起優惠，更將權益優惠擴及享樂生活，提供高爾夫禮遇、訂購電影票等優惠。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡調查，近4成台灣民眾在國內旅遊時，想住在更親近大自然的飯店與景點民宿，且有近8成民眾在旅遊時，傾向安排更多戶外與體驗行程。萬事達卡也擴大與坐擁自然風光的頂級飯店合作，提供世界卡持卡人專屬泊食專案優惠。

針對持卡人海外旅遊需求，Agoda提供全持卡人預訂全球酒店9折優惠，世界卡持卡人最高可享88折優惠；針對機場轉乘接駁，鈦金卡以上持卡人可享肯驛國際海外機場接送服務9折優惠，支付800元使用費則可以在遍及全球超過220個機場的龍騰貴賓室舒適悠閒候機；世界卡持卡人則可享最低528元起的全鋒國際機場單趟接送優惠。

海外購物回饋方面，萬事達卡提供世界卡持卡人海外消費每季累積滿12,000元，尊享500元微風集團禮享券或康是美喜客券回饋；萬事達卡提供全持卡人於日本BicCamera消費即享5％優惠與滿額享10％免稅折扣，而世界卡持卡人只要至「萬事達卡環球賞」平台線上註冊，即可額外享有BicCamera消費滿35,000日圓享875日圓現金回饋，總計最高可享17.5％回饋。

因應消費者海外網購的需求攀升，萬事達卡額外提供世界卡持卡人於淘寶消費，天天免3％手續費的優惠禮遇，並提供白金卡以上持卡人最高6,380元的全球線上購物保險保障。